Барнаул, 29 марта, 2022, 08:34 — ИА Регнум. В Алтайском крае во второй половине ночи и днём 30 марта ожидается усиление ветра. Как сообщает территориальное ГУ МЧС РФ, местами его порывы достигнут 25−27 м/с. Также возможны осадки в виде снега, мокрого снега и дождя. Местами возможны метели. На дорогах — сильная гололедица.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Метель на дороге

«Обращаем внимание на необходимость соблюдения правил безопасности! Прежде всего — главное правило: в сильную метель и ветер стоит воздержаться от прогулок и дальних поездок. Будьте крайне осторожны на дорогах, соблюдайте скоростной режим и дистанцию.

Если вы стали очевидцем дорожно-транспортного происшествия ни в коем случае, не оставайтесь равнодушным к людям, попавшим в беду. При сильном ветре на улицу лишний раз лучше не выходить без особой необходимости», — призывают спасатели.

Как сообщало ИА REGNUM, аналогичный характер погода в Алтайском крае демонстрировала в ночь на 25 марта.

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