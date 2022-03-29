Канберра, 29 марта, 2022, 08:34 — ИА Регнум. Власти Австралии запретили въезд в страну для 39 граждан России. Об этом 29 марта сообщила министр иностранных дел Австралии Марис Пейн.

Simon Clancy Австралия

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Она рассказала, что в рамках «дела Магнитского» против 39 российских граждан вводятся санкции и им запрещается въезд на территорию Австралии. Также в число ограничительных мер попала заморозка счетов.

Пейн уточнила, что 25 человек из списка, по мнению Австралии, могут быть причастны к смерти аудитора фонда Hermitage Capital Management Сергея Магнитского, а ещё 14 подозреваются в коррупции.