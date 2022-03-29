Москва, 29 марта 2022, 08:33 — REGNUM Обмен опытом между представителями законодательной власти стран СНГ способствует продвижению интеграционных процессов. Об этом говорится в приветствии президента России Владимира Путина, которое на заседании Совета Межпарламентской ассамблеи СНГ 29 марта зачитала спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
Президент подчеркнул, что Ассамблея занимает важное место в системе органов СНГ и является эффективной и весьма востребованной структурой многостороннего взаимодействия.
«Важно, что Ассамблея продолжает вносить весомый вклад в мобилизацию коллективных усилий по борьбе с терроризмом, другими угрозами и вызовами международной безопасности», — отметил Путин.
Как сообщало ИА REGNUM, создание Содружества Независимых Государств (СНГ) в 1991 году было оправданным шагом, ранее заявлял президент РФ Владимир Путин.
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