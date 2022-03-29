Ханты-Мансийск, 29 марта, 2022, 08:32 — ИА Регнум. В Югре специалисты антимонопольной службы проверили ценообразование в магазинах ПАО «Детский мир». Об этом сообщает телеграм-канал «Объясняем.Югра».

Игрушки

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По результатам проверки УФАС Югры сообщает, что цены на отдельные позиции товаров в категориях «одежда» и «обувь» остаются на уровне января 2022 года, сообщает УФАС Югры.

Ранее ритейлер «Детский мир» заявлял о добровольном ограничении наценок на детское питание и подгузники, по которым предельные наценки снижены в среднем на 16%.