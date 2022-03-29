Вашингтон, 29 марта, 2022, 08:31 — ИА Регнум. Американская компания SpaceX намерена провести в текущем году 60 запусков своих ракет-носителей Falcon, заявил глава компании Илон Маск.

NVIDIA Corporation Илон Маск

«Планируем 60 запусков в этом году», — написал он в Twitter.

По его словам, компания демонстрирует превосходный прогресс.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Маск заявил, что SpaceX намерена впервые отправить на околоземную орбиту космический корабль Starship в мае 2022 года.

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