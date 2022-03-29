Киев, , 13:41 — REGNUM Во время ракетного удара на территории Киевской области погиб очередной наёмник из Грузии, сообщает 28 марта грузинский телеканала «TV Пирвели».

Наёмники Цитата из к/ф «Псы войны». Реж. Джон Ирвин. 1980. США — Великобритания

В настоящее время тело убитого Давида Гобеджишвили находится в одной из церквей Киева. Другие грузинские наёмники, находящиеся под Киевом, чтобы попрощаться с Гобеджишвили покинули боевые позиции и прибыли в столицу Украины. Гражданская панихида продлится весь день, затем труп наёмника перевезут во Львов, а далее — в Варшаву. В дальнейшем, его намереваются переправить в Тбилиси.

Напомним, что на территории Украины и ДНР после начала специальной военной операции было убито уже четыре грузинских наёмника. А всего, начиная с 2014 года, безвозвратные потери грузинских наёмников составили по меньшей мере 10 человек.