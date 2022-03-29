Джакарта, 29 марта, 2022, 08:31 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди провела телефонный разговор с министром иностранных дел Австралии. Об этом глава МИД Индонезии написала в Twitter.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Индонезия

«Рада снова поговорить по телефону с министром иностранных дел Австралии и хорошим другом по различным двусторонним вопросам, а также G20», — говорится в заявлении министра иностранных дел Индонезии.

Как сообщало ИА REGNUM, министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди провела консультации по саммиту G20 на форуме в Дохе (Катар).