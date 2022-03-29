Биробиджан, 29 марта 2022, 08:36 — REGNUM Спецоперация России по просьбе республик Донбасса нужна в том числе для того, чтобы предотвратить навязывание нашей стране новых правил извне. Такое мнение высказала руководитель языковой школы Биробиджана, предприниматель Татьяна Сытник, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 29 марта в пресс-службе правительства Еврейской АО.
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Она подчеркнула, что не хочет, чтобы на территории России начались протесты или революция. Предприниматель также отметила, что полностью уверена в своевременности и правильности решения президента России Владимира Путина.
Как сообщало ИА REGNUM, каждый житель России может помочь своей стране, если будет доверять только проверенной информации, считает заместитель председателя общественной палаты Еврейской АО, руководитель педагогической ассоциации, доцент института развития образования региона Татьяна Файн. Она назвала целью специальной операции РФ воспрепятствование распространению нацизма.