Биробиджан, 29 марта, 2022, 08:36 — ИА Регнум. Спецоперация России по просьбе республик Донбасса нужна в том числе для того, чтобы предотвратить навязывание нашей стране новых правил извне. Такое мнение высказала руководитель языковой школы Биробиджана, предприниматель Татьяна Сытник, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 29 марта в пресс-службе правительства Еврейской АО.

Иван Шилов ИА REGNUM Специальная военная операция

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«Я не политик, я женщина, я предприниматель, я патриот своей Родины, большой и малой. Моя позиция в том, чтобы знать историю, чтобы защитить её, чтобы сохранить свои моральные ценности, широкую русскую душу. Чтобы отстоять границы и действующий строй своей страны без навязывания новых правил извне. То, что происходит сейчас — это вынужденная мера. И рано или поздно это бы произошло. Мы не можем сдержать цунами или ураган, но нам приходится потом справиться всем дружно с его последствиями», — отметила Татьяна Сытник.

Она подчеркнула, что не хочет, чтобы на территории России начались протесты или революция. Предприниматель также отметила, что полностью уверена в своевременности и правильности решения президента России Владимира Путина.

Как сообщало ИА REGNUM, каждый житель России может помочь своей стране, если будет доверять только проверенной информации, считает заместитель председателя общественной палаты Еврейской АО, руководитель педагогической ассоциации, доцент института развития образования региона Татьяна Файн. Она назвала целью специальной операции РФ воспрепятствование распространению нацизма.