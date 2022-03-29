Улан-Удэ, , 08:29 — REGNUM На территории Бурятии наблюдается значительное снижение цен на сжиженный газ. Об этом рассказал руководитель республиканского управления ФАС Виктор Грибко, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

Автомобильная газозаправочная станция Oren.sledcom.ru

По его словам, если в конце января стоимость газа достигала 34,9 рублей, то в настоящее время — меньше 30 рублей.

«Вместе с тем поступает много жалоб на рост цен непродовольственных товаров. В частности, на автозапчасти, машинные масла. Здесь мы уже провели проверку», — добавил он, отметив, что это вызвано ростом цен у поставщиков.

Руководитель управления отметил, что в связи с этим некоторые торговые сети снизили торговую надбавку для сдерживания роста цен на запчасти и недопущения ажиотажного спроса.