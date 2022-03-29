Астана, 29 марта, 2022, 08:29 — ИА Регнум. Министерство индустрии и инфраструктурного развития Казахстана разработало альтернативные маршруты для экспорта грузов из страны. Об этом 29 марта сообщил на заседании правительства республики глава мининдустрии Каирбек Ускенбаев.

Укрнет Новый шелковый путь

«Министерство предприняло оперативные меры по предотвращению разрыва логистических цепей поставок грузов. Экспортные грузы переориентируются на латвийские порты — Лиепая, Рига, Вентспилс и на Транскаспийский международный транспортный маршрут (ТМТМ)», — сказал Ускенбаев.

Он сообщил, что достигнута договорённость в рамках ТМТМ с Азербайджаном, Грузией и Турцией создать совместное транспортно-логистическое предприятие. Данный маршрут позволит переправлять грузы через Каспийское море или в обход его.

Напомним, проект ТМТМ или, как его ещё называют, Срединный коридор (Middle Corridor) начали реализовывать в 2013 году. Это — международный транспортный коридор из Китая через Казахстан, акваторию Каспийского моря, Азербайджан, Грузию и далее в Турцию и страны Европы.