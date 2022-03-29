Чита, 29 марта, 2022, 08:28 — ИА Регнум. В период действия антироссийских санкций в Забайкалье начал расти спрос на российскую косметическую продукцию. Об этом 29 марта сообщает пресс-служба правительства региона со ссылкой на слова владелицы магазина натуральной косметики и экологичной бытовой химии «Terra Naturica» в Чите Анны Луговой.

Косметика

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По её словам, санкции создали условия для развития отечественных производителей, которые во многом не хуже западных брендов.

«Санкции стали неприятным сюрпризом, но больше мы ощутили позитив, потому что как только их ввели, люди поняли, что, скорее всего, придется искать альтернативу своим привычным средствам. У нас появился шанс на развитие и на то, чтобы именно российские производители заявили o себе более широкому кругу потребителей. Если раньше люди к нам приходили, и мы слышали, что «косметика российская — пробовать не хочется», «рекламу не видели», то сейчас возник интерес: что же российский производитель нам может предложить», — отметила Анна Луговая.

Магазин существует уже больше года. Покупателям предлагается натуральная косметика и экологичная бытовая химия, произведенные в Москве, Санкт-Петербурге, Перми и других городах России.

«Сейчас ориентируемся на развитие российских брендов косметики и бытовой химии. Это товары, которые не содержат компонентов, приносящих вред человеку или окружающей среде. К нам приходят девушки, возвращаются с горящими глазами и с комментариями: «Почему я раньше не знала o вас? Зачем я столько денег косметологу отдала?». Сейчас мы можем предложить больше, появилось больше доверия и интереса к нам. Планируем расширяться, сейчас мы ищем помещение большего размера, увеличим ассортимент», — сообщает Анна Луговая.

Она также добавила, что товары в магазине продаются по приемлемой цене. Покупатели могут приобрести косметику и бытовую химию как из бюджетных, так и из более дорогих вариантов.

Как сообщало ИА REGNUM, новые антироссийские санкции Америка и Европа стали вводить после спецоперации на Украине. Ранее (2 марта) губернатор Забайкалья Александр Осипов на встрече с представителями средств массовой информации заявил, что санкции не повлияют на реализацию нацпроектов и государственных программ в регионе.

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