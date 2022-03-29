Сеул, 29 марта, 2022, 08:27 — ИА Регнум. Министр обороны Южной Кореи Пак Чэ Мин встретился 28 марта со своим новозеландским коллегой Эндрю Бриджменом, с которым обсудил вопросы сотрудничества в ряде областей, включая военную промышленность и безопасность. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей южнокорейского военного ведомства.

Иван Шилов ИА REGNUM Южная Корея

По их словам, стороны обсудили вопросы региональной безопасности и укрепления сотрудничества в оборонном секторе. Они также договорились приложить усилия для возобновления регулярных совместных военных учений, которые были приостановлены из-за пандемии коронавируса.

Бриджамин отметил, что Новая Зеландия продолжит поддерживать усилия по установлению мира на Корейском полуострове и применять санкции против КНДР.

Отметим, что представитель Новой Зеландии посетил Южную Корею по случаю 60-летия установления дипломатических отношений между странами.