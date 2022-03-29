Москва, , 08:27 — REGNUM На протяжении всей нынешней недели в столице России ожидаются осадки. Об этом 29 марта рассказал научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

Весна Анна Алябьева © ИА REGNUM

«В течение этой недели еще будут осадки», — приводит его слова ТАСС.

Также синоптик указал, что в настоящее время в Москве и Московской области количество снега ниже нормы, так как средняя высота снежного покрова для 28 марта по результатам многолетних наблюдений составляет 23 см.

«То, что мы видим сейчас — 4−6 см в Москве и до 15 см в Московской области — существенно ниже многолетних значений. Снег в марте — это обыденно», — пояснил Вильфанд.

При этом он отметил, что контраст связан с аномально теплым февралем, когда температура воздуха была выше климатической нормы в среднем на семь градусов.

«Температурный режим, который был на прошлой неделе, до 14−16 градусов тепла, соответствовал четвертой пятидневке апреля, то есть погода забежала вперед на целый месяц, и все москвичи расслабились», — добавил синоптик.

Как передавало ИА REGNUM, ранее в Гидрометцентре РФ сообщили, что во вторник, 29 марта, в Москве будет облачно, снег, мокрый снег, дождь, гололедица, температура воздуха +1… +3 °C.