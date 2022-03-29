Самара, , 08:26 — REGNUM Разобраться с наценками на лекарства в Самарской области поручил глава региона Дмитрий Азаров. Об этом он сообщил на заседании штаба по устойчивому развитию экономики региона.

Аптека Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Импортозамещение и новые рынки: ответ России на санкции Запада – трансляция»

«У нас производители могут менять цену один раз в год, и они держат цены, а торговая сеть на четверть увеличивает. Это куда годится? Легко доложить, что отклонений не выявлено, при том, что цена выросла на жизненно важные лекарства на 26,4%», — заявил глава региона.

Он поручил чиновникам срочно разобраться со сложившейся ситуацией.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что с Самарскую область завозится сахар в объеме, который превышает обычную норму поставки в 1,5 раза.