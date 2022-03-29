Ставрополь, , 08:24 — REGNUM В Ставропольском крае в 2022 году планируется направить около 26 млрд рублей на строительство объектов, включенных в программу реализации национальных проектов. В числе запланированных объектов десятки школ, детских садов и медицинских учреждений, сообщил 28 марта глава края Владимир Владимиров по итогам совещания с вице-премьером РФ Маратом Хуснуллиным.

Стройка Дарья Драй © ИА REGNUM

«План строительства соцобъектов в Ставропольском крае на 2022 год — девять школ, 13 детских садов, более 20 медицинских учреждений. Работаем над тем, чтобы выполнить его полностью, несмотря на колебания цен на стройматериалы», — написал губернатор в своем Telegram-канале.

Он отметил, что власти субъекта намерены участвовать в максимальном количестве федеральных программ и проектов, которым будет оказываться господдержка при строительстве социальных объектов, и вносить свои предложения на федеральный уровень.