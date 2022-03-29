Владивосток, 29 марта 2022, 08:33 — REGNUM В Приморье есть запасы всех социально значимых продуктов питания, заявил губернатор Олег Кожемяко в интервью телеканалу ГТРК «Владивосток» 28 марта.
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Ситуация с продовольственной безопасностью в Приморье стабильная.
«В Уссурийске работает масложировой комбинат, который выпускает соевое масло, запасов хватит до нового урожая. Компания «Русагро» ведет планово поставки сахара», — пояснил Кожемяко.
Для приморских производителей, в первую очередь круп, предусмотрены государственные меры поддержки.
«Поддержим рисоводческую отрасль, другие сельскохозяйственные культуры, которые выращивают в крае. Это позволит обеспечить жителей края местной продукцией по доступным ценам», — добавил губернатор.
Как сообщало ИА REGNUM, для предпринимателей, руководителей предприятий и населения Якутии предусмотрели меры поддержки, затраты на реализацию которых из бюджета республики оцениваются в 14,9 млрд рублей. Дороже всего будет стоить помощь строительным организациям и предпринимателям, а также обеспечение продовольственной безопасности.