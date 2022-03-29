Томск, , 08:22 — REGNUM В Томской области закрыты первые ледовые переправы через реки Кеть и Лисица в Верхнетекетском районе. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС по региону.

Закрытая ледовая переправа в Томской области ГУ МЧС по Томской области

Как отмечается, переправы обслуживала лесозаготовительная организация. В настоящее время здесь установлены знаки, запрещающие выезд на лёд.

Таким образом, по состоянию на 29 марта в области действуют 59 переправ на территории девяти районов.

«На действующих переправах производится постепенное понижение тоннажа пропускной грузоподъемности», — добавили в ведомстве.