Томск, 29 марта, 2022, 08:22 — ИА Регнум. В Томской области закрыты первые ледовые переправы через реки Кеть и Лисица в Верхнетекетском районе. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС по региону.

ГУ МЧС по Томской области Закрытая ледовая переправа в Томской области

Как отмечается, переправы обслуживала лесозаготовительная организация. В настоящее время здесь установлены знаки, запрещающие выезд на лёд.

Таким образом, по состоянию на 29 марта в области действуют 59 переправ на территории девяти районов.

«На действующих переправах производится постепенное понижение тоннажа пропускной грузоподъемности», — добавили в ведомстве.