Чебоксары, 29 марта 2022, 08:22 — REGNUM В столице Чувашии начали сносить незаконную заправку на перекрёстке улиц Цивильской и Гагарина, которая 15 лет нелегально занимала муниципальную землю. Добиться этого удалось при новом главе администрации Чебоксар Денисе Спирине. По словам градоначальника, суд дал три месяца на демонтаж АЗС, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
Вопрос о сносе автомобильной заправки по улице Гагарина был поднят на прямой линии сити-менеджера Дениса Спирина с жителями города. Руководитель Чебоксар напомнил, что более 15 лет эта заправка незаконно занимала муниципальную землю и, несмотря на судебное решение в пользу администрации, три года владельцы не спешили исполнять его.
В мэрии города отмечают, что в 2019 году администрация Чебоксар подала иск на ИП Дельмана А.И. и общество «ТПТК «Волганефтьхолдинг», по итогам рассмотрения дела Арбитражный суд Чувашии обязал владельцев снести постройки в течение трёх месяцев — в частности, обязали демонтировать здание АЗС, навесную группу, блок хранения топлива, две топливно-раздаточные колонны, площадку под навесом, аварийный резервуар. Несмотря на судебное решение, демонтаж затянулся на три года.
В мэрии уточняют, что снос проводятся силами тех, кто самовольно занял территорию.
Отметим, что глава администрации Денис Спирин провёл прямую линию 24 марта. За полтора часа сити-менеджер ответил на 32 звонка, горожане задали 50 вопросов.