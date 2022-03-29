Чебоксары, 29 марта, 2022, 08:22 — ИА Регнум. В столице Чувашии начали сносить незаконную заправку на перекрёстке улиц Цивильской и Гагарина, которая 15 лет нелегально занимала муниципальную землю. Добиться этого удалось при новом главе администрации Чебоксар Денисе Спирине. По словам градоначальника, суд дал три месяца на демонтаж АЗС, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Cap.ru Демонтаж заправки по улице Гагарина

Вопрос о сносе автомобильной заправки по улице Гагарина был поднят на прямой линии сити-менеджера Дениса Спирина с жителями города. Руководитель Чебоксар напомнил, что более 15 лет эта заправка незаконно занимала муниципальную землю и, несмотря на судебное решение в пользу администрации, три года владельцы не спешили исполнять его.

«За неисполнение решения суда общество «ТПТК «Волганефтьхолдинг» 19 раз было привлечено к административной ответственности, каждый раз накладывались штрафы по 50 тысяч рублей. Заправку на перекрёстке улиц Цивильской и Гагарина начали сносить», — написал в телеграм-канале глава администрации Чебоксар Денис Спирин.

Cap.ru Глава администрации Чебоксар Денис Спирин

В мэрии уточняют, что снос проводятся силами тех, кто самовольно занял территорию.

Отметим, что глава администрации Денис Спирин провёл прямую линию 24 марта. За полтора часа сити-менеджер ответил на 32 звонка, горожане задали 50 вопросов.