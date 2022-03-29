Токио, , 08:21 — REGNUM Правительство Японии намерено просить национальные компании не соглашаться на оплату за российский природный газ в рублях, заявил генеральный секретарь японского правительства Хирокадзу Мацуно.

Газ Иван Шилов © ИА REGNUM

«Мы намерены просить японские компании не принимать подобные требования», — сказал он на пресс-конференции.

Мацуно добавил, что пока неясно, подпадают ли заключённые японскими компаниями контракты на поставки сжиженного природного газа из России под требование об оплате в рублях.

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Напомним, на фоне западных санкций 23 марта президент России Владимир Путин объявил, что газ недружественным странам Россия теперь будет продавать за рубли.

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