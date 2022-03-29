Москва, 29 марта 2022, 08:21 — REGNUM Украина не находится под управлением её президента Владимира Зеленского, заявил 29 марта сенатор от Крыма, член международного комитета Совфеда Сергей Цеков.

Сергей Цеков
Сергей Цеков
Council.gov.ru

Следите за развитием событий в трансляции: «Против нацизма, за Русский мир: военная операция на Украине — трансляция»

По его словам, страной управляют военные и местные администрации.

«Зеленский хоть и называет себе президентом, но государствам не управляет. Он просто вещает откуда-то. Сейчас государством в основном управляют местные администрации и военные», — цитирует Цекова РИА Новости.

Сенатор уточнил, что местом принятия решений является генштаб страны, отвечающий за боевые действия.