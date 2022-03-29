Москва, 29 марта 2022, 08:21 — REGNUM Украина не находится под управлением её президента Владимира Зеленского, заявил 29 марта сенатор от Крыма, член международного комитета Совфеда Сергей Цеков.
Следите за развитием событий в трансляции: «Против нацизма, за Русский мир: военная операция на Украине — трансляция»
По его словам, страной управляют военные и местные администрации.
«Зеленский хоть и называет себе президентом, но государствам не управляет. Он просто вещает откуда-то. Сейчас государством в основном управляют местные администрации и военные», — цитирует Цекова РИА Новости.
Сенатор уточнил, что местом принятия решений является генштаб страны, отвечающий за боевые действия.