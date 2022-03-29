Москва, 29 марта, 2022, 08:21 — ИА Регнум. Украина не находится под управлением её президента Владимира Зеленского, заявил 29 марта сенатор от Крыма, член международного комитета Совфеда Сергей Цеков.

Council.gov.ru Сергей Цеков

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По его словам, страной управляют военные и местные администрации.

«Зеленский хоть и называет себе президентом, но государствам не управляет. Он просто вещает откуда-то. Сейчас государством в основном управляют местные администрации и военные», — цитирует Цекова РИА Новости.

Сенатор уточнил, что местом принятия решений является генштаб страны, отвечающий за боевые действия.