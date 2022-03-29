Нью-Йорк, США, 29 марта, 2022, 08:19 — ИА Регнум. С призывом к России и Украине провести расследование в связи с опубликованными в сети интернет записями пыток российских военнопленных украинскими боевиками обратилась Организация Объединённых Наций (ООН). Об этом 28 марта заявила глава мониторинговой миссии ООН по правам человека на Украине Матильда Богнер в эфире телеканала CNN.

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По словам Богнер, мониторинговая миссия ООН в настоящее время проверяет все имеющиеся материалы и то, что она уже изучила, вызывает у миссии серьезную обеспокоенность.

Также она указала, что были изучены видеозаписи, как обращаются с военнопленными, с обеих сторон и напомнила обеим сторонам о необходимости гуманного обращения с пленными, недопустимости делать их предметом всеобщего обозрения и о необходимости уважать их достоинство.

«Мы призываем власти с обеих сторон провести тщательные расследования в связи с обвинениями, которые возникают после появления таких видеозаписей. Всех исполнителей подобных действий следует привлечь к ответственности. Важно, чтобы такие видео и любое неподобающее отношение немедленно прекратились», — добавила она.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 марта в интернете появились видеозаписи, на которых украинские нацисты пытают удерживаемых ими российских военнослужащих.