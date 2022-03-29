Вашингтон, 29 марта, 2022, 08:18 — ИА Регнум. Деятельность России и Китая являются факторами нестабильности в Западном полушарии. Об этом в ходе слушания в подкомитете по вопросам новых угроз и возможностей Сената США, в ходе которого обсуждались проблемы в сфере безопасности, заявили представители Пентагона.

Иван Шилов ИА REGNUM Россия и Китай

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В докладе, на который ссылается RT, спикеры — помощник главы минобороны США Мелисса Далтон, заместитель помощника министра обороны Джеймс Сайнз, а также бригадный генерал Фрэнк Брэдфилд, представляющий Объединённый комитет начальников штабов, подчеркнули, что Россия и Китай «по-прежнему расширяют своё влияние» в регионе и «активно стремятся конкурировать» с США по многим направлениям.

В этой связи, по и словам, сотрудничество в сфере безопасности представляется крайне важным инструментом для поддержания «крепких отношений» в сфере обороны с ключевыми партнёрами США в Западном полушарии: Канадой, Мексикой, рядом стран Карибского бассейна, Центральной и Южной Америки.

«Россия продолжает способствовать нестабильности в полушарии с помощью дезинформации и предоставления дипломатической, разведывательной, финансовой и военной поддержки авторитарным режимам», — подчеркнули авторы доклада.

Они также не исключили, что Россия может расширить эту деятельность в ответ на «меры реагирования», принятые США в связи со спецоперацией на Украине.

В свою очередь, Китай, по мнению представителей Пентагона, продолжает расширять дипломатические, технологические, информационные, военные и экономические стимулы для привлечения американских партнёров.

«Мы обеспокоены тем, что за предложениями КНР о военном сотрудничестве, научном обмене и помощи в области информационных технологий стоят неблаговидные цели», — отметили спикеры.

Как сообщало ИА REGNUM, в новой Стратегии национальной обороны США, 28 марта переданной Конгрессу, Пентагон заявляет о якобы исходящих от России «острых угрозах». При этом основным стратегическим конкурентом и вызовом для США вновь объявляется Китай. Заявление об «острых угрозах» со стороны России обосновывается проведением РФ специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины.

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Напомним, ранее издание Daily Express на фоне проводимых совместных российско-китайские военных учений назвало Китай и Россию вызовом для Великобритании. Как заявил директор по исследованиям Китайского института аэрокосмических исследований при Университете авиации Родерика Ли, оценивая уровень военного сотрудничества Москвы и Пекина, официальные заявления стран о том, что военного альянса нет, сомнительны. Он добавил, что страны начнут «действуют бок о бок», он видит опасность в том, что начнётся «обмен разведданными и коммуникациями».

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