Ташкент, 29 марта, 2022, 08:18 — ИА Регнум. Агентство гражданской авиации при министерстве транспорта Узбекистана 28 марта выдало эксплуатационное разрешение российской авиакомпании «Азимут» на выполнение регулярных рейсов в Узбекистан. Об этом со ссылкой на Агентств гражданской авиации сообщает Газета.уз.

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«Лоукостер планирует выполнять рейсы на самолётах Sukhoi Superjet 100 (RRJ-95B) по маршрутам «Ростов-на-Дону — Самарканд — Ростов-на-Дону», «Ростов-на-Дону — Ургенч — Ростов-на-Дону», «Краснодар — Ургенч — Краснодар» и «Минеральные Воды — Ургенч — Минеральные Воды», — говорится в сообщении.

Журналисты издания также отмечают, что в начале марта российские авиакомпании «Аэрофлот», S7 и Smartavia, которые летали сразу в несколько городов Узбекистана, объявили о приостановке международных рейсов.