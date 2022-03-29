Горно-Алтайск, , 08:16 — REGNUM В Республике Алтай объявлено штормовое предупреждение об ухудшении погодных условий. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС по региону.

Буран на алтайской дороге Светлана Шаповалова © ИА REGNUM

30 марта и ночью 31 числа на территории Горного Алтая ветер усилится до 15−20, а местами по высокогорью — до 32 метров в секунду. В связи с этим спасатели призвали жителей соблюдать меры безопасности.

«Существуют риски нарушений в работе систем энергоснабжения и жизнеобеспечения населения, ограничения движения на автодорогах, увеличения количества дорожно-транспортных происшествий», — добавили в правительстве республики.