Вашингтон, , 08:15 — REGNUM Двух бывших сотрудников администрации экс-президента США Дональда Трампа рекомендовал привлечь к ответственности специальный комитет палаты представителей Конгресса США, расследующий обстоятельства штурма Капитолия 6 января 2021 года. Об этом 28 марта сообщает агентство Bloomberg.

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Спецкомитет проголосовал единогласно за привлечение к ответственности экс-помощника Трампа Дэниэла Скавино и экс-советника по вопросам торговли Питера Наварро в связи с неуважением к Конгрессу.

Поясняется, что оба бывших помощника Трампа игнорировали вызовы в суд для дачи свидетельских показаний, таким образом отказавшись содействовать расследованию. При этом, как уточняют сенаторы, эти двое мужчин сыграли важнейшую роль в усилиях экс-президента по отмене результатов выборов 2020 года.

В свою очередь, администрация Белого дома утверждает, что у экс-помощников Трампа нет никаких юридических оснований для отказа от дачи показаний по делу о штурме Капитолия. Защиты от принуждений к сотрудничеству со спецкомитетом, либо от передачи документов у Наварро и Скавино нет.

Стоит отметить, что отказ явиться на слушания по повестке от законодателей считается в США неуважением к Конгрессу и суд может трактовать это как уголовное преступление. Но решение о возбуждении дела против помощников Трампа может принять только министерство юстиции.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что статус беженца в Белоруссии получил американский гражданинЭван Ньюман, который покинул США, поскольку участвовал в штурме Капитолия в начале прошлого года.

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