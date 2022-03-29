Вашингтон, , 08:13 — REGNUM Видеокарты с графическими процессорами Nvidia RTX 4080 и RTX 4090, возможно, будут иметь крайне высокий показатель максимального TDP (Thermal Design Power — количество тепла, выделяемое процессором). Об этом 29 марта сообщает журнал PC Gamer.

Видеокарты

Авторы портала IgorsLab, получившие от инсайдеров изображение печатных плат будущих видеокарт RTX 4080 и RTX 4090 Founders Edition, отметили, в частности, что RTX 4090 получит 24 гигабайта видеопамяти, а RTX 4080 — 12 гигабайт. Эксперты обратили внимание, что текущие и новые процессоры совместимы по выводам, что означает, что производители смогут использовать существующие решения.

Как отмечает автор статьи, несмотря на информацию о том, что графические процессоры Lovelace будут производиться по технологии TSMC 4N и будут иметь меньший размер, слухи об их максимальной потребляемой мощности 600 Вт (или даже больше) никуда не делись. При этом он обратил внимание, что речь идёт видеокартах для энтузиастов, которые обычно не смотрят на энергопотребление. Таким образом, вполне возможно, что показатель TDP видеокарт RTX 40 среднего и начального уровня не будет таким высоким.

Напомним, в феврале 2022 года в сети появилась информация о том, что показатель TDP новых видеокарт Nvidia Ada Lovelace, возможно, будет на уровне 850 Вт. Ожидается, что производитель представит новые устройства во второй половине 2022 года.

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