Самара, , 08:15 — REGNUM В Самарскую область завозится сахар в объеме, который превышает обычную норму поставки в 1,5 раза. Об этом сообщил глава региона Дмитрий Азаров на заседании штаба по устойчивому развитию экономики региона.

Мешки с сахаром

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«Превышаем поставки, которые из года в год составляли около 700 тонн в 1,5 раза. И конечно надо до людей это доводить. Потому, что это их может успокоить и прекратить этот ажиотажный спрос, который зачастую приводит к спекуляции только, и люди теряют деньги», — подчеркнул Азаров.

Глава региона пояснил, что на прошлой неделе повышенный спрос на сахар формировали сотрудники сферы общепита и пищепрома, которые скупали сахар в розницу.

Азаров поручил организовать закупочную крупнооптовую кампанию для предпринимателей.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Тольятти выявили нарушения при продаже сахара.