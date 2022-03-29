Иркутск, , 08:12 — REGNUM В «ИрАэро» заявили о готовности организовать на своей базе площадку для ремонта двигателей для Ан-24 и Ан-26. Об этом шла речь в ходе встречи губернатора Иркутской области Игоря Кобзевас генеральным директором авиакомпании «ИрАэро» Юрием Лапиным. Подробности сообщает телеграм-канал иркутского губернатора.

Стюардессы авиакомпании «ИрАэро» Iraero.ru

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Компания является важным партнёром для региона. Самолёты «ИрАэро» из Иркутска летают не только в крупные города России, но и перевозят пассажиров по области — в Усть-Кут, Бодайбо, Усть-Илимск. На балансе компании в том числе есть самолёты АН-24 и АН-26.

Сегодня в стране двигатели этих машин ремонтируют на двух заводах. Один из которых — Ростовский завод гражданской авиации №412 — в ближайшее время планирует прекратить работу.

«В «ИрАэро» готовы организовать на своей базе площадку для ремонта, если этот завод передаст соответствующее оборудование. Хорошее решение!», — отметил глава Приангарья.

По его словам, на днях он переговорил с губернатором Ростовской области Василием Голубевым: договорились проработать вопрос в кратчайшие сроки.

Как сообщало ИА REGNUM, на днях депутаты Иркутского областного законодательного собрания поддержали поправки в региональный Закон «Об отдельных вопросах использования и охраны земель в Иркутской области», внесённые на рассмотрение парламента губернатором Иркутской области Игорем Кобзевым. Речь идет о принятии важнейших антикризисных мер.

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