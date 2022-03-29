Балашиха, Московская область, , 08:09 — REGNUM Омский «Авангард» одержал победу над магнитогорским «Металлургом» в шестом матче полуфинальной серии Восточной конференции плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча завершилась со счётом 5:1.

«Авангард» Алексей Колчин © ИА REGNUM

В составе «Авангарда» дубль оформил нападающий Арсений Грицюк. Также отличились Никита Сошников, Алексей Емелин и Николай Прохоркин.

В составе «Металлурга» точным броском отметился нападающий Анатолий Никонцев.

Таким образом, «Авангард» сравнял счёт в серии — 3:3. Судьба серии решится в седьмом матче, который пройдёт 30 марта в Магнитогорске. Победитель выйдет в финал Восточной конференции КХЛ, где сыграет с челябинским «Трактором».

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