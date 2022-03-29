Вашингтон, 29 марта, 2022, 08:08 — ИА Регнум. Американские сенаторы Роб Портман и Майкл Беннет предложили направлять средства, вырученные от конфискации активов из России, на помощь Украине, сообщает портал Axios.

Иван Шилов ИА REGNUM США

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Отмечается, что сенаторы выступили за создание фонда «помощи украинским беженцам и восстановления Украины».

«Один из способов помочь — это перейти от замораживания активов российских олигархов и состоятельных граждан к конфискации их активов и предоставлению этих средств народу Украины для помощи в текущей гуманитарной деятельности», — заявил Портман.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что президент США Джозеф Байден предупредил о предстоящем дефиците продуктов в связи с антироссийскими санкциями.

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