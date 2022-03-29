Тбилиси, , 08:05 — REGNUM Призывы бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили к свержению грузинского правительства, сделанные в суде, изучат правоохранители и дадут оценку, нужно ли возбуждать уголовное дело. Об этом сообщил журналистам прокурор Джарджи Циклаури.

Михаил Саакашвили Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Он ведёт дело о жёстком разгоне митинга оппозиции 7 ноября 2007 года в Тбилиси. Очередное заседание суда прошло 28 марта. Саакашвили заявил: «если мы не свергнем нынешнее правительство, это поколение навсегда останется позорным в истории Украины». Он критикует власти Грузии за отказ поддержать антироссийские санкции.

«Обвиняемый вместо того, чтобы выслушать свидетелей, бывших высокопоставленных чиновников, силовиков, которые непосредственно участвовали в разгоне митингующих, ограничился лишь политическими заявлениями и покинул процесс», — сказал Циклаури.

Прокурор заявил, что сторона обвинения докажет в суде вину экс-президент и его причастность к преступлениям по делу о митинге 7 ноября.

Стоит отметить, что Саакашвили, находясь в тюрьме неоднократно обращался к сторонникам с призывами сменить власть в Грузии, как это было сделано на Украине и в Армении. Он назвал это обязательным условием для своего освобождения.