29 марта 2022 | Время чтения 4 мин

Итальянцев шокировало видео с жестокими издевательствами украинских военных над пленными российскими военнослужащими. Пользователи соцсетей сравнивают нацистов с боевиками террористических организаций, призывая Россию ускорить денацификацию Украины.

Владимир Бадмаев, , 08:41 — REGNUM В Италии распространяется видеоролик с пытками российских пленных украинскими военными. Несмотря на явное противоречие с генеральной линией на Западе, согласно которому злодеяния совершает исключительно Россия, видео не смогли обойти молчанием крупные СМИ, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Национализм на Украине Александр Горбаруков © ИА REGNUM

При этом в описаниях к видео отмечается, что эти преступления совершают некие абстрактные солдаты против других просто солдат. Упоминается также, что Киев уже опроверг подлинность видео, но начал при этом расследование.

Простые итальянцы, между тем, сравнивают украинских военных с боевиками ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), прославившимися издевательствами над пленными, а также напоминают, что их вооружает в том числе правительство Италии.

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«Меня восхищает совершенно уверенный тон в статьях, когда зло приписывают русским, в отличие от сомнительного тона, когда злодеяние совершается украинской стороной», — пишет Энрико де М.

«Это им мы отправляем оружие?» — спрашивает Давид К.

«Эти звери и убийцы достойны тех, кто им предоставил оружие», — добавил Антонио М.

«У пленных, которые сдаются, есть права, признанные Женевской конвенцией. Расстрел пленных является военным преступлением», — напомнил Антонио Донато М.

«Неслыханная жестокость, если новости правдивы, то достойны настоящих нацистов. Их надо судить за военные преступления», — призвала Агостина П.

Солдаты ВСУ (сс) Ministry of Defense of Ukraine

«Это солдаты кандидата на Нобелевскую премию мира», — вставил Федерико А.

«Разве это не военные преступления??? Или Зеленского это не касается, потому что он кандидат на Нобелевскую премию мира?» — возмутился Марко К.

«Если быть честными, то нужно в заголовке указать, что это украинцы расстреливают беспомощных российских пленных», — считает Сузанна А.

«Надо уточнить, что именно украинские солдаты совершают эти варварства по отношению к русским солдатам», — поддержал Риккардо Л.

«Удивлена, что сообщают новости о зверствах против российских солдат, потому что до сих пор мы видели односторонние новости», — недоумевает Тина Г.

«Давно было известно, что украинская власть опирается на нацистские движения, восемь лет терроризировала русскоязычных украинцев, англо-американцы всегда об этом знали, финансируя у них переворот в 2014 году», — отметил Сальваторе Л.

«Это невозможно, ведь украинская армия демократическая. Стрелки — это русские, замаскированные под украинских солдат», — издевается Джузеппе В.

«Пора русским серьёзно начать кампанию по денацификации», — считает Габриеле М.

«Это не солдаты. Они преступники. Я надеюсь, что видео поможет наказать тех, кто совершил эти злодеяния. Но мы не ненавидим украинцев как народ, многие из них не виноваты. Мы не делаем так, как это делает Европа, которая разжигает ненависть к русским вообще», — заметил Паоло М.

Советский солдат и немецкие фашисты

«Эти преступления должны дать понять всему миру на что способны эти преступные нацисты из Украины. Вот что они делали с другими народами», — пишет Мария Р.

«Думаю, это такие же преступления, которые совершают украинские неонацистские батальоны против населения Донбасса. Почему Европа закрывает глаза? Приказ США не вмешиваться? Если Путин мясник, то они кто?» — задался вопросом Антонио И.

«Начинает проявляться варварство украинских солдат и наёмников по отношению к русским солдатам. Не это ли соучастие тех государств, которые дали оружие Украине? Война никогда не кончится, если вы посылаете оружие, мир приходит без оружия, но с дипломатией уважаемых и авторитетных людей», — Антонио С.

«Мы должны рискнуть третьей мировой войной, защищать эти цветы гуманизма и демократии? Чтобы Украина осталась в руках нацистов и наёмников?» — спрашивают итальянцев представители Компартии Италии в регионе Венето.

Добавим, что в Италии с начала военной операции фактически идёт ползучая реабилитация нацизма. Как сообщало ИА REGNUM, ранее La Repubblica опубликовала интервью с одним из главарей нацистской организации «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

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