Пермь, , 08:05 — REGNUM В Перми в отношении местной жительницы возбудили уголовное дело по факту гибели ее грудного ребенка. Об этом сообщает СУ СКР по пермскому краю.

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Пермяке инкриминируют причинение смерти по неосторожности. По версии следствия, ночью 23 марта женщина уложила с собой в кровать полуторамесячного сына. Во время сна мать нечаянно придавила ребенка своим телом.

Мальчик умер от механической асфиксии. В рамках уголовного производства назначена судебно-медицинская экспертиза.