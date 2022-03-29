Пермь, 29 марта 2022, 08:05 — REGNUM В Перми в отношении местной жительницы возбудили уголовное дело по факту гибели ее грудного ребенка. Об этом сообщает СУ СКР по пермскому краю.
Пермяке инкриминируют причинение смерти по неосторожности. По версии следствия, ночью 23 марта женщина уложила с собой в кровать полуторамесячного сына. Во время сна мать нечаянно придавила ребенка своим телом.
Мальчик умер от механической асфиксии. В рамках уголовного производства назначена судебно-медицинская экспертиза.