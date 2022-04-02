Москва, 2 апреля, 2022, 08:26 — ИА Регнум. Вооружённые силы России совместно с подразделениями ЛНР и ДНР продолжают военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Кадры зверских убийств и пыток над военнопленными, заблокированные в населённых пунктах миллионы мирных жителей, находящиеся в заложников у боевиков — голодные, без элементарной медицинской помощи, выживающие в подвалах… Мир начинает осознавать, насколько высок градус нацизма и русофобии на Украине. Тем важнее выглядит военный подвиг русского солдата, спасающего мир, Русский мир.

Иван Шилов ИА REGNUM Спецоперация России

Все подробности о спецоперации — в трансляции ИА REGNUM.