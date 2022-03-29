Якутск, , 08:12 — REGNUM Для предпринимателей, руководителей предприятий и населения Якутии предусмотрели меры поддержки, затраты на реализацию которых из бюджета республики оцениваются в 14,9 млрд рублей. Дороже всего будет стоить помощь строительным организациям и предпринимателям, а также обеспечение продовольственной безопасности, написал глава Якутии Айсен Николаев 29 марта в своём телеграм-канале.

Деньги (сс) CWitte

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На закупку продуктов питания для республики заложены 2,4 млрд рублей, на меры для предпринимателей — 2 млрд, на поддержку стройотрасли — 2,2 млрд. Для малоимущих семей предусмотрели помощь на 72,8 млн рублей, для тех, кто потерял работу — 30,6 млн.

«Размер соцконтракта на предпринимательскую деятельность увеличится с 200 тыс. до 300 тыс. рублей, а на развитие личного подсобного хозяйства — с 200 тыс. до 250 тыс. рублей», — также подчеркнул Айсен Николаев.

Как сообщало ИА REGNUM, в Якутии увеличились расходы на меры в условиях санкций с 13 до 14,9 млрд рублей. Финансируемые меры нужны для обеспечения стабильности в сферах занятости и доходов населения, завоза продовольствия, поддержки ЖКХ, промышленности, сельского хозяйства и малого бизнеса.