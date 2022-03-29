Варшава, 29 марта, 2022, 08:15 — ИА Регнум. Польша требует, чтобы остальные страны Евросоюза наложили на Россию санкции, но сама не ввела каких-либо ограничений. Об этом бывший польский министр иностранных дел Радослав Сикорский заявил в интервью Radio ZET.

Defenselink.mil Радослав Сикорский

Следите за развитием событий в трансляции: «Импортозамещение и новые рынки: ответ России на санкции Запада – трансляция»

По словам бывшего министра, он обеспокоен ситуацией. Страны Запада вводят болезненные для них антироссийские санкции, однако не получается припомнить, какие санкции ввела Польша.

В своём бездействии власти страны ссылаются на конституцию. При этом российский уголь продолжает течь «широким потоком через польскую границу», добавил он.

«Правда глаза колет», — заключил Сикорский.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил о плане из десяти пунктов, который Польша, Словения и Чехия подготовили для поддержки Украины. Власти этих стран предлагают в частности отключить все российские банки от международной платёжной системы SWIFT, вывести Россию из всех международных организаций, приостановить действие виз для российских граждан.

Читайте также: «Эти куда лезут?» — Польша, Словения и Чехия создали план поддержки Киева