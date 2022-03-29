Донецк, , 08:03 — REGNUM Вооружённые формирования Украины совершили обстрел города Горловка в Донецкой Народно Республике. Об этом 29 марта сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня.

Артобстрел Mil.gov.ua

Следите за развитием событий в трансляции: ««Своих не бросаем»: военная спецоперация России на Украине — трансляция»

В 7:20 с украинских позиций в населённом пункте Новгородское был открыт огонь в сторону Горловки, выпущено четыре снаряда калибром 122 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, вооружённые формирования Украины совершили обстрел населённого пункта Михайловка в Донецкой Народной Республике.