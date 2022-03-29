Нижний Новгород, 29 марта, 2022, 08:04 — ИА Регнум. Арзамасский завод «Легмаш» перестал быть фигурантом банкротного дела. Заявление налогового органа арбитраж Нижегородской области вернул заявителю после получения соответствующего ходатайства, передаёт ИА REGNUM.

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«Возвратить заявление межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы №18 по Нижегородской области о признании открытого акционерного общества «Арзамасский завод «Легмаш» несостоятельным (банкротом)», — решила судья Поморцева.

Напомним, это не первое обращение налоговой службы к предприятию, которое производит продукцию пожарно-технического назначения. Ранее схожие иски также возвращались истцу.