Банкротное дело в отношении производителя пожарного оборудования прекратили
Нижний Новгород, 29 марта, 2022, 08:04 — ИА Регнум. Арзамасский завод «Легмаш» перестал быть фигурантом банкротного дела. Заявление налогового органа арбитраж Нижегородской области вернул заявителю после получения соответствующего ходатайства, передаёт ИА REGNUM.
«Возвратить заявление межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы №18 по Нижегородской области о признании открытого акционерного общества «Арзамасский завод «Легмаш» несостоятельным (банкротом)», — решила судья Поморцева.
Напомним, это не первое обращение налоговой службы к предприятию, которое производит продукцию пожарно-технического назначения. Ранее схожие иски также возвращались истцу.
Справка: в ЕГРЮЛ завод зарегистрирован в 1992 году. Численность персонала — более 160 человек. Предприятие является для России одним из крупнейших производителей рукавных головок, пожарных стволов.