Пермь, , 08:00 — REGNUM В Перми суд вынес приговор по делу о мошенничестве на 48 млн рублей. Об этом сообщает краевая прокуратура.

Суд Cleper.ru

Мужчина разместил в СМИ объявления о начале строительства двух многоквартирных домов, указав стоимость жилья ниже рыночной. При этом у него не было разрешения на строительство и прав на привлечение средств дольщиков.

Между тем, пермяк создал видимость законной деятельности. Он разработал проектную документацию и заключил договор на строительные работы с юридическим лицом, директором которого сам и являлся. В результате на фиктивное строительство было привлечено свыше 48 млн рублей.

Суд назначил фигуранту уголовного дела наказание в виде пяти лет лишения свободы. Отбывать срок пермяк будет в исправительной колонии общего режима. Приговор не вступил в законную силу.