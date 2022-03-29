Уфа, 29 марта, 2022, 08:25 — ИА Регнум. Платные парковки не будут вводить в текущем году в Уфе. Об этом сообщил глава городской администрации Ратмир Мавлиев на совещании в муниципалитете.

Spokoino.ru Платная парковка

Сообщается, что в городскую администрацию поступило обращение от совета при главе Башкирии по правам человека и развитию гражданского общества с просьбой отложить принятие данного решение из-за непростой экономической ситуации.

Мавлиев поддержал это предложение.

«Сегодня не самое лучшее время для дополнительной нагрузки на наших жителей — автомобилистов. У нас есть еще внутренние резервы для того, чтобы создавать условия парковаться. Есть очень много брошенного транспорта, с которым также необходимо усилить работу. И в рамках реконструкции улицы Ленина предусматривается дополнительные парковочные места», — приводит пресс-служба слова главы администрации города.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что платные парковки в Уфе планировали ввести с 1 июня 2022 года. Проект предусматривал создание платных парковок на территории, ограниченной улицами Воровского, Заки Валиди, Айской, Революционной, Аксакова, где предполагалось создать свыше 3,5 тысяч парковочных мест.