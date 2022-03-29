Красноярск, 29 марта, 2022, 07:54 — ИА Регнум. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял на контроль уголовное дело по факту стрельбы в детском саду Красноярска. Об этом сообщает пресс-служба управления СКР по Красноярскому краю.

Sledcom.ru Следственный комитет

«Председатель СК России поставил на контроль в центральном аппарате ход расследования уголовного дела в отношении женщины, подозреваемой в убийстве своего отца и покушении на убийство малолетнего», — заявили в ведомстве.

Уточняется, что СКР уже возбудил уголовное дело в отношении жительницы Красноярска по ч. 3 ст. 30, п. «а», «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ — «Покушение на убийство двух и более лиц, малолетнего», а также по ч.1 ст. 105 УК РФ — «Убийство».

В ведомстве считают, что 28 марта женщина пришла в детский сад № 31 в Красноярске с оружием, спрятанным под пальто. Она выстрелила случайно в стену, когда одна из воспитательниц попыталась обезоружить женщину. До посещения детсада, считают в СКР, подозреваемая убила своего отца.