Анадырь, 29 марта, 2022, 07:57 — ИА Регнум. В селе Нешкан на Чукотке ранним утром 29 марта белый медведь напал на собак.

javallma Белый медведь

Читайте также: Не «ми-ми-мишка»: нацпроект «Экология» улучшает защиту белых медведей

Зверь пришёл со стороны тундры около 05:00 по местному времени. Жители заметили медведя у жилых домов. Хищника не интересовали люди, которые снимали происходящее на смартфон, он напал на одну из собак. Медведь успел загрызть трёх собак до того, как его прогнали.

Полярного хищника отогнали от села специалисты «Медвежьего патруля» и местные жители. Сейчас они ведут постоянный мониторинг местности.

Чуть позже, в обед, рядом с селом заметили ещё одного белого медведя, волонтёры прогнали его. Жителей и гостей Нешкана просят быть осторожными, особенно в тёмное время суток, сообщает ИА «Чукотка».

Как сообщало ИА REGNUM, министр природных ресурсов и экологии России Александр Козлов утвердил Стратегию сохранения самого крупного наземного хищника на планете — белого медведя.