Пермь, 29 марта, 2022, 07:52 — ИА Регнум. В суд Перми направлено уголовное дело, фигурантом которого является бывший депутат Госдумы Алексей Бурнашов. Ему инкриминируют применение опасного для здоровья насилия в отношении сотрудника ДПС и оскорбление сотрудника полиции. Об этом сообщает издание «Коммерсантъ».

Kaluga.sledcom.ru Уголовное дело

По данным следствия, днем 8 июня 2021 года правоохранители остановили автомобиль тогда действующего депутата. В ходе разбирательства по факту управления машиной в состоянии опьянения и будучи недовольным законными действиями сотрудников ГИБДД, водитель ударил одного сотрудника полиции, а в адрес другого разразился нецензурной бранью.

Стоит отметить, от медосвидетельствования экс-депутат отказался. После инцидента с полицейскими Бурнашов публично извинился перед автоинспекторами, разместив запись в соцсети.

По уголовному делу проведено три судебные экспертизы. В качестве свидетелей допрошено более 20 человек. Проведены осмотры места происшествия и записей камер видеонаблюдения.