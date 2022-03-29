Астана, 29 марта, 2022, 07:52 — ИА Регнум. Казахстан, столкнувшийся с трудностями при перевозке экспортных и транзитных грузов российскими маршрутами в связи с введением масштабных антироссийских санкций, проработал альтернативные транспортные варианты. Об этом министр индустрии и инфраструктурного развития республики Каирбек Ускенбаев 29 марта объявил на заседании правительства.

Иван Шилов ИА REGNUM Казахстан

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По его словам, ведомство проработало «альтернативные маршруты и коридоры» по транспортировке экспортных и транзитных грузов, а также предприняло другие оперативные меры, направленные на «предотвращение разрыва логистических цепочек поставок грузов». В качестве основных направлений для переориентирования Ускенбаев назвал порты Латвии и Транскаспийский международный транспортный маршрут (ТМТМ).

Каирбек Ускенбаев «В рамках ТМТМ с Азербайджаном, Грузией и Турцией достигнута договорённость по созданию совместного предприятия на маршруте по аналогии с объединённой транспортно-логистической компанией. В целях развития грузоперевозок по ТМТМ также планируется создание контейнерного хаба на базе свободной экономической зоны «Морской порт Актау».

Также Ускенбаев проинформировал правительство о мерах государственной поддержки национальных производителей железнодорожных вагонов.

Как сообщало ИА REGNUM, министерство энергетики Казахстана ищет новые маршруты транспортировки нефти, из-за того, что на морском терминале Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) произошла авария.

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