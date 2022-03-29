Сеул, 29 марта, 2022, 07:51 — ИА Регнум. Места, где можно полюбоваться цветением сакуры, впервые с 2020 года откроют для широкой публики власти столицы Южной Кореи города Сеула. Об этом 29 марта сообщила пресс-служба мэрии Сеула.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Цветение сакуры в Москве. Бирюлёвский дендропарк

Для граждан откроют места весеннего цветения вишни в столичных округах Ёндынпхо, Сонпха-гу и Сочхо-гу. Будет открыта для «любования» и часть трассы в округе Ёндынпхо, вдоль которой высажены тысячи деревьев сакуры, которые в период цветения привлекают тысячи жаждущих увидеть это чудо природы. Движение автотранспорта по шоссе будет закрыто с 2 по 10 апреля, чтобы люди смогли полюбоваться красивыми видами без всяких помех.

Уже открыта дорога с цветущими деревьями сакуры возле озера Сокчхонхосу в округе Сонпха-гу. Доступ в это местос 2020 года был закрыт, чтобы избежать скопления людей. В этом же округе с 30 марта по 15 апреля будут открыты места вдоль рек Янджечхон, Ёыйчхон и Банпхочхон, известные публике потрясающе красивыми видами на цветущие вишни.

Уточняется, что во всех местах цветения сакуры будут запрещены массовые мероприятия, которые были традиционными в период до пандемии. Мэрия Сеула пояснила, что такая мера была предпринята в связи с нестабильной эпидемической ситуацией.

Ранее ИА REGNUM сообщало о начале цветения сакуры в Южной Корее.