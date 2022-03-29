Абуджа, 29 марта, 2022, 07:47 — ИА Регнум. Военнослужащим армии Нигерии удалось отбить нападение боевиков на поезд в штате Кадуна, сообщает пресс-служба правительства региона.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Нигерия

Сообщается, что группа боевиков предприняла попытку нападения на поезд, следовавший в город Абуджа. Всех пассажиров и работников железной дороги удалось эвакуировать в безопасное место. Тем не менее уточняется, что в результате нападения были ранены несколько человек. Их госпитализировали. Точное число пострадавших не приводится.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в нигерийском штате Кадуна неизвестные вооруженные боевики подорвали железнодорожные пути на маршруте в город Абуджа. Отмечалось, что по этому пути следовал поезд с сотнями пассажиров. Других подробностей произошедшего не приводилось.